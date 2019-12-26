Паззл сложился: Как связан сбитый над Донбассом «Боинг» и «Северный поток»

26.12.2019, Москва, Максим Карпенко

После того, как украинские диспетчеры завели в воздушное пространство над зоной боевых действий в Донбассе малайзийский «Боинг», где лайнер был сбит, США получили повод для ввода антироссийских санкций, ставших ударом по проекту «Северный поток».

Об этом в эфире интернет-канала «День ТВ» заявил эксперт рынка энергетики Борис Марцинкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Эксперт напомнил о том, что в 14-м году голландские газовые компании должны были подготовить технико-экономическое обоснования для продления первой ветки «Северного потока» в Нидерланды. Крушение «Боинга» и последующее ведение санкций американцами затормозили процесс сотрудничества с РФ. При этом, у голландцев заканчиваются старые источники энергии – Нидерланды заинтересованы в возобновлении переговоров с Москвой.

Именно с этим, по мнению Марцинкевича, связан недавний запрос Голландии к России по материалам дела о крушении «Боинга».

«Помните, под Славянском упал самолет? «Уронили». И долго разбираются, кому это выгодно, кому это невыгодно. Летел он из Голландии в Малайзию. И совсем недавно прошла новость о том, что голландцы запросили, наконец, у России материалы по этому делу.

Казалось бы, с чем связано?

Есть такой магистральный газопровод «Северный поток». Без номера, первый, 9,4% акций которого принадлежит голландской газотранспортной компании. Начинаем приближаться потихоньку.

«Северный поток», выходя на берег в Германии, разделяется на два потока. Один уходит на юг, другой уходит в сторону Гамбурга. Этот газопровод, уходящий в сторону Гамбурга, называется Nell, в нем, опять же 10% акций принадлежит все тем же голландцам.

Он доходит до Гамбурга, где есть крупнейшее в Европе газовое хранилище, ему там хорошо. По другую сторону границы в Голландии есть еще одно подземное хранилище газа, в котором у «Газпрома» в аренде около 50% активной мощности на 30-ть лет вперед. Соответственно, Голландия получала газ оттуда, потому что основа газовой индустрии Европы, Гронингенское месторождение, просто заканчивает существовать…

Голландия – страна, которая находится на поверхности исключительно потому, что окружена плотинами со стороны моря. Первые землетрясения начались на рубеже этого тысячелетия, и с каждым годом их становилось все больше. Отправили геологов выяснить, что же происходит, в предыдущие сколько там тысяч лет не трясло, – выяснилось, что так ведет себя почва там, где извлекается газ.

То есть, чем больше будет идти добыча на Гронингене, тем чаще будет трясти. Последнее самое крупное землятресение – четыре балла, а после пяти баллов волны просто преодолеют всю систему защиты Голландии.

Соответственно, голландские власти сказали: «Стоп». И там, где добывалось до 100 миллиардов кубометров в год, в настоящее время добывается 25-ть. При этом, в 2021-м году будет добываться 12-ть миллиардов кубометров газа в год, в 2023-м — все, прощаемся…

«Северный поток», первый, начал работать в 11-м году. В 13-м году с официальным визитом в Голландии побывал Владимир Путин. К нему обратилась голландская сторона с вопросом: «А не хотите ли вы проложить третью трубу «Северного потока», которая будет предназначена исключительно для Голландии?». Миллер тогда был, сказали, что «мы не готовы, но если вы сделаете технико-экономическое обоснование и решите вопрос, кто и как это будет финансировать…».

Голландские газовые компании объединенными усилиями сказали, что им на это надо полтора года, до конца 2014-го года.

А летом 2014-го года какой самолет упал? Который летел из Голландии в Малайзию. Я ничего ни с чем не связываю, но после этого все контакты по поводу этого «Северного потока 1,5», все разговоры об этом были закончены, но 23-й год, когда будет вообще ноль, уже не за горами… Так что все еще только начинается», – отметил Марцинкевич.