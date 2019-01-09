ПЦУ не признала ни одна поместная церковь

09.01.2019, Киев, Ольга Козаченко

Провозглашенная на Украине так называемая ПЦУ, подконтрольная Константинопольскому патриархату, представляет собой сборище раскольников.

Об этом в комментарии “Коммерсанту” заявил заявил зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

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«На сегодняшний день новая псевдоцерковная структура под названием “Православная церковь на Украине” не признана ни одной поместной православной церковью. Мы исходим из того, что большинство православных церквей, видя, что процесс по созданию новой структуры был основан не на свободном выборе украинских православных верующих, а на закулисных играх фанарского патриарха и киевской власти, не признают новую структуру церковью, каковой она и не является. Это собрание раскольников, и патриарх Варфоломей, поставив себя с ними в один ряд, совершил действие, которое подорвало доверие к Фанару во всем православном мире», – сказал Кипшидзе.