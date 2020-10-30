ПЦУ признала только часть греков-этнофилов – пресс-секретарь УПЦ

30.10.2020, Киев, Игорь Петров

Созданную Петром Порошенко ПЦУ признали только греческие церкви, которые таким образом поддержали «своего» Константинопольского патриарха, и это является проявлением греческого этнофилетизма.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Василий Анисимов, пресс-секретарь УПЦ.

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«Признание ПЦУ опасно для всех церквей. Это создает прецедент. Признавая ПЦУ, вы признаете право Константинопольского патриарха вмешиваться во внутренние дела любой церкви на любых территориях, признавать какие-то там раскольнические структуры, учреждать там ставропигии и т.д.

Конечно, ни одна церковь не хочет этого допустить. ПЦУ признали только греческие церкви – Элладская, Кипрская, Александрийская. Для них Константинопольский патриарх является «своим» патриархом, тут есть определенный этнофилетизм. Раз Константинопольский патриарх вляпался в историю с ПЦУ, нарушил при этом все каноны с какой-то абсурдной аргументацией («я отменяю благословение Константинополя 300-летней давности»). Поэтому грек греку глаз не выклюет.

И чтобы не оставить Константинопольского патриарха в нелепой изоляции, греческие церкви и подержали его. По сути это – одна церковь, это все греки, и это их греческая солидарность. Остальные церкви, которые дорожат своей самостоятельностью, на это не пошли. Даже Иерусалимская не пошла, хотя она тоже греческая.

Этнофилетизм считается ересью – «мы поступаем так, как диктует наша этническая принадлежность». Церковь – вселенская. Все это понимают. Поэтому даже внутри греческих церквей далеко не все признают ПЦУ.

Еще недавно Варфоломей признавал только блаженнейшего Онуфрия, а все расколы называл богоотступными. Потом к нему съездил Порошенко, привез «гостинцев», и расколы вдруг оказались уже не богоотступными. Конечно, это – разложение и разрушение церкви изнутри.

Что будет, если Московский патриарх, например, возьмет и признает расколы в той же Греции? Они с радостью примут это признание. Но на канонической территории церкви всю ответственность за верующих, которые там находятся, несет каноническая церковь. И создание на этих территориях параллельных структур, как происходит у нас – церковное преступление», – сказал Василий Анисимов.

Ранее замглавы ОВЦС УПЦ протоиерей Николай Данилевич констатировал, что ни одна из Церквей, признавших ПЦУ, не сделала этого соборно.

«Кипрская Церковь уже третья, которая не синодальным, а самочинным и личным решением Предстоятеля признает ПЦУ. Нет еще ни одного признания именно соборного, но в Церкви все действия совершаются соборно. Именно это стало основанием для того, чтобы четыре митрополита Кипрской Церкви выступили с протестом. На самом деле их поддерживают больше, но обратились с замечанием именно эти четыре митрополита.

Мы видим, что вопрос признания ПЦУ не проходит рецепции среди Поместных Православных Церквей. В каждой из этих Церквей, которые, скажем так, наполовину признали, нет соборного признания, не признают епископы, не признает народ и духовенство. Это означает, что решения неправильные и противоречат вообще духу Церкви.

Эти четыре митрополита четко сказали, что Епифаний – раскольник, хиротония не канонична, действия патриарха Варфоломея – самочинны, антиканоничны и нецерковны», – отметил протоиерей Николай Данилевич.