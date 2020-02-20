20.02.2020, Полтава, Тарас Стрельцов
 
Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал, Сюжет дня, Украина
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«П#дорасы!» – на коронамайдане полицаи подрались с протестующими


В поселке Новые Санжары под Полтавой, в ходе массовых протестов против прибытия эвакуированных из Уханя украинцев, произошла драка между митингующими и полицейскими.

Соответствующую видеозапись опубликовали в эфире «Радио свобода», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Митингующие заблокировали дорогу от аэропорта до санатория, куда должны привезти потенциально зараженных коронавирусом украинцев для помещения их в карантин.

Однако силовики попытались расчистить транспорту путь, в результате чего произошло несколько стычек между сотрудниками полиции и протестующими.

Отметим, в кадр попал один раненый, который спустя некоторое время «воскрес», и, поднявшись на ноги, начал громко называть силовиков «п#дорасами».

Напомним, среди требований протестующих – убрать из региона «опасных» сограждан и поместить их в карантин в Киеве или на востоке страны.

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