«П#дорасы!» – на коронамайдане полицаи подрались с протестующими

20.02.2020, Полтава, Тарас Стрельцов

В поселке Новые Санжары под Полтавой, в ходе массовых протестов против прибытия эвакуированных из Уханя украинцев, произошла драка между митингующими и полицейскими.

Соответствующую видеозапись опубликовали в эфире «Радио свобода», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Митингующие заблокировали дорогу от аэропорта до санатория, куда должны привезти потенциально зараженных коронавирусом украинцев для помещения их в карантин.

Однако силовики попытались расчистить транспорту путь, в результате чего произошло несколько стычек между сотрудниками полиции и протестующими.

Отметим, в кадр попал один раненый, который спустя некоторое время «воскрес», и, поднявшись на ноги, начал громко называть силовиков «п#дорасами».

Напомним, среди требований протестующих – убрать из региона «опасных» сограждан и поместить их в карантин в Киеве или на востоке страны.