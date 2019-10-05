Печаль меджлисовцев: Западные СМИ отказываются писать о «войне с Россией»

05.10.2019, Киев, Игорь Петров

Меджлисовский пропагандист Айдер Муждабаев выразил неудовлетворение по поводу того, что западные СМИ, в частности, лондонская газета The Times, вместо терминов об «оккупации» Донбасса Россией говорят о гражданском конфликте.

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«Знаете с каким заголовком вчера вышла лондонская газета The Times, некогда респектабельная, уважаемая, цитируемая, одна из старейших газет в мире? «Президент Зеленский предоставляет самоуправление мятежным республикам Украины».

Самое интересное, конечно то, что Times выносит заголовок как свои оценочные суждения. Посмотрите, какая прелесть: мятежные республики Украины! Можете представить, как это выглядит в глазах западного читателя? Я уж не говорю про политика какого-нибудь, тем более, пропутинского, которых на Западе полно, всяких продажных проституток», – возмутился Муждабаев в своем видеоблоге.

По его мнению, The Times должна была напоминать читателям о том, как в 2014 году в Донбасс «зашли русские танки, зашли русские «Грады», русские солдаты» (о том, упоминать ли чиновников Госдепа во время переворота на Майдане, инструкторов НАТО в армии Украины – Муждабаев не уточнил).

«Но устами не какой-нибудь подзаборной газетенки, не северокорейского вестника Ким Чен Ына, а лондонской газеты Times это названо «мятежными республиками Украины»!

То есть, люди там подняли некий мятеж, украинское правительство пыталось этот мятеж подавить. Россия тут вообще ни при чем! И вот, наконец, эти мятежники настолько хорошо сопротивлялись, настолько они отчаянные идеалисты и борцы с проклятой Украиной, с этой с этой абсолютно беспредельной диктаторской диктатурой, что вот, наконец, они добиваются с помощью мирового сообщества, с помощью таких демократий, как Франция, Германия и наблюдающей за всем этим Великобритании, добиваются, чтобы мятежным восставшим республикам был дан некий особый статус!» – негодует Муждабаев.

«Когда я был во Франции полтора года назад, то посетил агентство «Франс пресс». Это государственное агентство, которое содержится за счет бюджета французской республики, парламент Франции финансирует его. Оно обязано соблюдать все стандарты. Это не попса, строгое агентства.

Там было несколько украинских журналистов. Меня подводят к компьютеру, где делается инфографика для оформления сюжетов новостей. Я говорю: покажите, пожалуйста, мне Украину, что по Украине можно посмотреть насчет войны. Они говорят: а вот регион, вот Крым, вот Донбасс. Но на Крыме правильно написано – «аннексирован Российской Федерацией», тут вопросов нет. Путин сам сказал, что он присоединил, и французы написали что аннексирован. А вот насчет Донбасса, где Путин не сказал французам и всему миру, что он присоединил Донбасс, что это его войска, и украинское правительство вынуждено было под дулом пистолета подписать Минские соглашения и не писать слово «война с Россией», и не называть войну войной очень долгое время… И Запад, принудивший Украину, которая была вообще на грани смерти в тот момент, теперь называет путинские войска и наемников привезённых из России, завербованных за деньги российского Минобороны, и местных коллаборантов, нанятых на деньги российского МИДа, французы тоже называют это «территория, контролируемая повстанцами, симпатизирующими России»!

То есть смотрите, даже не Россия напала, не поддерживаемые Россией, а «повстанцы, симпатизирующие России!».

То есть, вдумайтесь: «повстанцы, мятеж, мятежные республики», говорят западные СМИ своим читателям. И это все витает в политикуме», – сказал сокрушается Муждабаев.