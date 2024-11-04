Печаль на укро-радио: Исход выборов в США для Киева будет плохим или очень плохим

В стартующих завтра президентских выборах в США для Киева главная печаль в том, что обе противоборствующие стороны не считают боевые действия на Украине своей войной.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил представленный как «немецкий политолог» эмигрировавший в Германию директор грантоедского ИЦ «Европейская стойкость» Сергей Сумленный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никто из политических сил, что сейчас в США стремятся прийти к власти, не является идеальным. Есть плохое и очень плохое. Да, связи Трампа с Москвой очевидны, и связи его окружения, прежде всего. И его заявления провокационные показывают, что он может «кинуть» Украину полностью и сказать, давайте вы там каким-то образом договоритесь с Путиным, с Кимом, и всё. Проблема в том, что помощь администрации Байдена Украине настолько дозирована в гомеопатических дозах, она показывает, что только 10% того, что США не только обещали, но и согласовали в Конгрессе, администрация Байдена не предоставила Украине 90% из этого. И не потому, что этого оружия нет или денег, или какие-то препятствия – нет, просто не предоставили… и всё», – грустил Сумленный.

«Это потому что они не ощущают эту войну своей. Сменит ли Харрис эту политику? Абсолютно не очевидно, потому что кого она унаследует с той когорты демократических советников? Тех же, что работали у Обамы, а потом у Байдена, и будут работать в администрации Харрис. А они стремятся к перезагрузке с Москвой, концерта великих держав. А у Трампа, конечно, если он придёт к власти, у него будет полная непредсказуемость всего, эмоциональность решений и склонность к союзам с диктаторами», – печалился грантоед.