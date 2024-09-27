Печаль русофоба: До выборов в США будет лихорадка, потом Украину ждет подморозка

Украина будет пытаться обострить ситуацию с Россией в ближайшие полтора месяца – до конца президентских выборов в США.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный в розыск в РФ за призывы убивать российских журналистов украинский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В такой обостренческой лихорадке у нас будут ближайшие полтора месяца, которые, я уверен, выйдут на какую-то подморозку, потому что Запад понимает, что в том формате, в котором предлагает Зеленский дальше вести войну, они вести войну не хотят однозначно. С другой стороны, обрушить Украину для них было бы чревато огромными проблемами, потому что это поставит под вопрос, для Штатов прежде всего, все возможные формы союзнических отношений по всему миру и синдром Южного Вьетнама получит еще больший толчок, потому что страны, которые колеблются, начали более тесные отношения с Китаем, Россией, Ираном и другими государствами, с которыми у Штатов проблемы», – сказал эксперт.

«И еще один момент – это то, что Индия пытается тоже играть свою игру. Мы знаем, что Зеленский встречался с Моди и в одном из изданий писали, они поговорили с кем-то из представителей офиса президента, что после визита Моди в Киев, в Киеве серьезно рассматривают Индию как возможного посредника», – заявил Романенко.