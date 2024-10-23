«Печальная и ужасная ситуация»: в Британии жалуются, что Украине не победить русских

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Украина не сможет победить Россию и должна надеяться на скорейшее подписание перемирия. Об этом в эфире интернет-канала «The Spectator» заявил британский журналист Оуэн Мэтьюз, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Очевидно, что Украина не сможет захватить Москву или свергнуть режим Путина. И вряд ли в ближайшее время войдёт маршем на Красную площадь. Так что всё будет решаться за столом переговоров. Это произойдёт, когда Путин решит, что издержки войны перевешивают прибыль. И, к сожалению, на данный момент вектор войны складывается в пользу Путина. Он стабилизировал бюджет, укрепил военную машину и теперь может продолжать боевые действия. Это печальная и ужасная ситуация для Украины», – сказал Мэтьюз.

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«Я не вижу действенной стратегии, которая могла бы заставить Путина это сделать [согласиться на мир на украинских условиях]. Разве что украинские ракеты будут наносить боле дальние удары по территории России. Но не ракеты НАТО, потому что это может привести к эскалации и стать причиной того, что переговоры будут откладываться», – добавил журналист.