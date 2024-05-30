«Печальная ситуация»: В Киеве признали, что договариваться с РФ будут без Зеленского

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Президент Украины, похоже, не принимает никаких решений в процессе предварительных переговоров с Россией, которые уже якобы идут между Москвой и Западом.

Об этом в эфире украинского интернет-канала Politeka заявил политолог Олег Хомяк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все говорят о том, что переговоры идут, но при этом Зеленский выступает таким образом, как будто бы не он принимает решения. Его мнение учитывается, но оно не является ключевым. Это для нас печальная ситуация, что договариваться будут, ключевые решения будут принимать другие стороны. Другое дело, что одна из сторон – это западный, мир, который точно не заинтересован в том, чтобы Украина проиграла и исчезла. Это нас спасает, в отличие от Первой мировой войны, где Украина подписала союзнический договор с Германией, которая проиграла Первую мировую войну, и это закончилось драматически», – заявил Хомяк.