«Печальные, непредсказуемые и трагические последствия», – МИД вновь предупреждает Зеленского

Украинское командование идёт на сознательное обострение ситуации в Донбассе, чтобы взорвать обстановку внутри региона и оправдать силовой сценарий решения конфликта.

Об этом на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последние дни мы видим трагическое развитие событий на юго-востоке Украины. Характеризуется это все серьёзным обострением ситуации в зоне конфликта.

По сообщениям средств массовой информации, 26 октября ВСУ предприняли наступательные действия в «серой» зоне на линии соприкосновения и попытались захватить расположенное там село Старомарьевка.

Значительно увеличилось число обстрелов неподконтрольных Киеву территорий, в том числе с использованием тяжёлой артиллерии. Разрушению подверглись дома жителей Донбасса, повреждена гражданская инфраструктура, обесточены 12 трансформаторных подстанций.

О жертвах среди мирного населения пока не сообщается, таких данных нет, но в подобных условиях мы не можем исключать дальнейшей деградации ситуации.

На этом фоне заведомо безрезультатно завершилось заседание Контактной группы по урегулированию кризиса на востоке Украины, состоявшееся 27 октября.

Более того, ключевой момент, из-за нежелания именно украинской стороны, освободить взятого в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка, заблокированной остаётся работа её подгруппы по безопасности. Несмотря на заявления официальных лиц, Киев так и не удосужился предоставить российским консульским сотрудникам доступ к этому гражданину, у которого, напомню, есть российское гражданство. Посольство России в Киеве, Генеральное консульство в Харькове продолжают добиваться организации встречи с ним», – рассказала Захарова.