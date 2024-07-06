Печальный антирекорд: Украина – первая в Европе и вторая в мире по долгам перед МВФ

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Украина заняла второе место в мире и первое в Европе по объему долга перед МВФ. Эти данные содержатся в отчете МВФ на 4 июля 2024 года.

После недавнего получения кредитного транша $2,2 млрд по программе EFF общая задолженность Украины достигла 10,5 млрд SDR (Special Drawing Rights — валюта МВФ) или $13,84 млрд по текущему курсу $1,32/SDR.

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Общий кредитный портфель МВФ по 94 странам мира на эту дату составил 113,9 млрд SDR или $150 млрд.

На первом месте в мире по кредитам МВФ находится Аргентина с долгом 31,6 млрд SDR или $41,7 млрд.

Если пересчитать кредитные долги в доллар и отранжировать их по размеру, то мы увидим, что Украина попала в 10-ку таких стран-должников:

1. Аргентина — $41,7 млрд;

2. Украина — $13,84 млрд;

3. Египет — $13,6 млрд;

4. Эквадор — $8,5 млрд;

5. Пакистан — $8,4 млрд;

6. Ангола — $3,9 млрд;

7. Колумбия — $3,7 млрд;

8. Кения — $3,4 млрд;

9. Гана — $3,05 млрд;

10. Кот-д’Ивуар — $3,04 млрд.

Второе место среди европейских должников МВФ после Украины занимает Сербия с кредитным портфелем на $1,3 млрд, а третье – Молдова с $0,9 млрд.