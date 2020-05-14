Печальный день. Украина пробила очередное дно – Рабинович

14.05.2020, Киев, Ольга Козаченко

Международный валютный фонд в очередной раз обманул Киев, поменяв условия выдачи нового кредита.

Об этом заявил депутат Верховной рады, один из лидеров партии ОПЗЖ Вадим Рабинович, слова котрого приводят «Известия».

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По словам политика, кредит в формате stand-by не направлен на помощь и развитие, а предполагает, что Украина получит деньги для погашения процентов по долгам. То есть Украина будет получать деньги, чтобы тут же их отдать обратно, указал Рабинович.

«Печальный день в истории Украины…Он печальный в первую очередь потому что в очередной раз мы преодолели еще одно дно. Я не думаю, что сегодня в мире существуют страны, которым МВФ уделяет больше внимания, потому что нет ни одной страны в мире, которая готова так прогнуться», — сказал Рабинович.