Печальный опыт Украины способствует интеграции Белоруссии с Россией

17.09.2019, Москва, Елена Острякова

Опыт Украины не может не влиять на выбор Белоруссии между Востоком и Западом.

Об этом в эфире телеканала ОТР заявил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С одной стороны, Белоруссия поглядывает в сторону Запада, но с другой, они хорошо выучили урок Украины.

У кого ВВП на душу населения в два раза выше? Кто уже на 20% превысил ВВП 90-го года, а кто остался на уровне 70%? Тот, кто пошел на Запад или тот, кто остался на востоке с Россией?», – вопрошает эксперт.

По его мнению, политическая ситуация на Украине также не делает прозападный выбор привлекательным.

«Эта президентская чехарда, непрерывные перевороты на Украине, им это надо? Александр Григорьевич, что, не понимает, что гордая Беларусь Западу не нужна? Лукашенко Западу не нужен.

Сколько бы ни говорили ритуальных слов о том, что на Украине демократии больше, там уж сколько президентов сменилось, а тут все один и тот же сидит, но куда деть ВВП на душу населения, который в два раза ниже.

Результат-то вот. И Лукашенко есть, что предъявить своим гражданам», – подытожил Жарихин.