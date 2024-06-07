Печальный рекорд Украины: энергетике нанесен беспрецедентный урон

Масштаб разрушений объектов украинской энергетики в результате ударов российской армии рекордный – не помогает сбалансировать ситуацию даже «мощный европейский импорт».

Об этом в эфире видеоблога «Украинская правда» заявил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приблизительно половина доступной мощности нашей генерации повреждена или уничтожена. Это не означает, что все эти энергоблоки повреждены навсегда, но конкретно в этом моменте у нас исторический рекорд по тому, насколько низкая мощность в тепловых электростанциях. Вы сказали, что частично повреждены гидроэлектростанции, но там масштаб тоже глобальный, разрушений. Можно сказать, что практически нет ни одной гидроэлектростанции, которая не была повреждена. И это после того, как мы пережили зиму 22-23 года, когда также все тепловые и гидроэлектростанции были повреждены или уничтожены», – сказал глава Укрэнерго.

«Мы имеем дело с абсолютно беспрецедентным масштабом разрушений, и те дефициты, которые мы имеем в энергосистеме, которые не перекрываются даже достаточно мощным импортом, который заходит из Европы в Украину, – это следствие этих разрушений. Плохая новость состоит в том, что быстро восстановить эти поврежденные электростанции технически невозможно. На это нужны недели, чаще – месяцы, а иногда и годы», – заявил Кудрицкий.