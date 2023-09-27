Печкин и Севастополь: город обсуждает аферу в сфере перевозок

В средствах массовой информации сейчас активно обсуждают аферу, когда в 2020 году некие чиновники правительства Севастополя санкционировали продажу за бесценок критически необходимого для перевозок пассажирского катера. Транспортная прокуратура через суд пытается вернуть его обратно в собственность города. Однако хотелось бы спросить у чиновников, в чем причина такой щедрости, и почему прокуратура вынуждена бить по «хвостам», доказывая свою правоту в суде?

Ранее уже неоднократно поднималась эта тема и, тем не менее, стоило бы вновь критически подойти к этому вопросу. Пассажирский катер, проданный ИП Печкин по цене квадроцикла, уже третий год приносит его владельцу приличные деньги и, как нетрудно догадаться, это – не единственная преференция, предоставленная севастопольскими госслужащими вышеуказанному предпринимателю. К слову сказать, по странному стечению обстоятельств ИП Печкин является счастливым победителем всех тендеров на осуществление катерных пассажирских перевозок. Поэтому сказать, что город русской славы для Печкина является дойной коровой – вряд ли будет преувеличением.

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Стоит отметить, что даже доброжелатели предпринимателя указывают на то, что кроме покупки, его материальным вложением в этот катер была исключительно замена иллюминаторов. А в остальном – катер сразу стал приносить деньги. Только вопрос, почему катер не приносит этот доход городской казне, а не частному лицу?

Возвращаясь к периоду его продажи в 2019-2020 годах, отметим, что в то время катер принадлежал севастопольскому порту и стоял у 138 причала. По «счастливой» случайности данный причал был в аренде предпринимателя Печкина и, опять же, по «счастливой» случайности указанный предприниматель был советником начальника порта.

Поэтому неудивительно, что такие случайности могли привести к такой удивительной предпродажной оценке судна.

Причем – на этом случайности не заканчиваются, в частности, бывший капитан другого портовского катера «Григорий Овчинников» был заподозрен правоохранителями в краже горюче-смазочных материалов на том же 138 причале, арендованном Печкиным. Однако после увольнения из государственной структуры на основании решения Ленинского районного суда города Севастополя этот капитан по той же счастливой случайности оказался капитаном катера «Юпитер», который транспортная прокуратура желает вернуть городу.

Который год длится эта череда случайностей, но что-то заставляет кого-то делать вид, будто ничего экстраординарного в Севастополе не происходит.