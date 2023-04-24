«Воины света, воины добра…», – эта песня некогда суперпопулярной белорусской группы в свое время стала неофициальным гимном боевиков Евромайдана 2014 года, а позже была по максимуму использована для героизации уже белорусских боевиков, приезжавших на Украину, чтобы воевать на стороне правящего режима.

Со вкусом и чувством меры у вышедших в тираж рокеров есть серьезные проблемы, да и созданный ими образ слишком уж далек от правды. И дело не только в политике и откровенно нацистских убеждениях этих «воинов» – для современной Украины это давно уже стало нормой. Многие из них являются заурядными уголовниками и к тому же – извращенцами, а преступления сходят им с рук и упорно игнорируются националистической пропагандой.

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Последний пример, о котором стало известно буквально сегодня – боевик «полка» имени Калиновского с позывным «Борис» был арестован за изнасилование несовершеннолетних.

Возжелавшему совсем уж юного тела «калиновцу» далеко ходить было не надо – наемников разместили на территории общежития Киевского профессионального лицея ювелирного лицея, учащихся которых он и использовал для удовлетворения своих извращенных сексуальных наклонностей.

Судя по всему, он не был единственным педофилом среди белорусских боевиков, размещенных в лицейском общежитии, одна из пострадавших девочек, благодаря родителям которой удалось вскрыть преступления, говорила о насильниках во множественном числе, но именно у «Бориса» хватило наглости снимать свои извращения на телефон, который стал главным доказательством в уголовном деле.

Вообще, тема сексуальных извращений всплывает у белорусских наемников подозрительно часто. Возьмем уроженца Бреста Даниила Ляшука, ликвидированного российскими военными в этом году в День дурака. В его честь даже предложили назвать на Украине улицу.

Вот только прославился он далеко не ратными подвигами, а многочисленными похищениями людей, убийствами и пытками. Бывший заместитель командира скандального нацбата «Торнадо» сам признался, что испытывал наслаждение, пытая людей.

«Без пыток жизнь была бы не жизнь. Ничто так не поднимает тонус, когда у тебя в руках чья-то жизнь», – так описал свою извращенную страсть.

По сравнению с Ляшуком и его подельниками из «Торнадо», педофил-калиновец «Борис» выглядит бледно. «Торнадовцы» похищали и насиловали всех без разбора пола и возраста, вплоть до младенцев, причем к гомосексуальным извращениям они испытывали особую слабость. Свои пытки и оргии они тоже записывали на видео.

Под давлением неопровержимых доказательств, но не без сопротивления укронацистов, которые не находили в их действиях ничего предосудительного, Ляшук и другие члены были посажены в тюрьмы, но в 2022 году снова были отправлены на фронт – убивать, пытать и насиловать в извращенной форме.

Еще один пример – недавно денацифицированный под Угледаром Эдуард Лобов, целый сопредседатель «Молодого фронта», некогда крупнейшей организации белорусских национал-радикалов. Сейчас он – один из главных змагарских героев. Его посмертно удостоили медали «Ордена Погони» от «Рады Белорусской народной республики» и с большими почестями похоронили на военном кладбище в Варшаве.

Помимо лидеров «беглой» оппозиции на похоронах присутствовали и дипломаты – посол Польши в Белоруссии и посол Украины в Польше. Лобов, конечно, личность колоритная. Отрастил себе челку под Гитлера, щеголял на Украине в немецкой каске с рунами SS, а по Минску ходил в майке с надписью «Москалей на ножи» и при этом жестко бухал.

Змагаров, которые сейчас делают из него очередного идола для поклонения, это не смущает. Какая оппозиция – такие у нее и герои. Главное – много и активно змагарил, за что сидел (следствие, правда, утверждает, что за пьяную драку, но какой же змагар поверит белорусскому следствию).

После отсидки его старались особо не трогать. Несмотря на нарушения правил надзора и многочисленное участие в несанкционированных акциях, максимальным наказанием для него были 10 суток административного ареста. Даже на майку с призывом к геноциду русских закрыли глаза.

Впрочем, отсидев срок, Лобов вскоре тайно покинул Белоруссию и отправился на Украину, где и занялся этим самым геноцидом. Говорит, что опасался уголовного преследования. Опасался совершенно обосновано, но политика тут ни при чем.

Отсидев на зоне и соскучившись по женскому обществу, Эдуард снял проститутку, однако стандартным набором услуг не ограничился и избил несчастную до полусмерти, после чего и сделал ноги в направлении Неньки. Змагарский герой на поверку оказался не только нацистом и алкоголиком, но еще и садистом с неудовлетворенным либидо. Уверен, на Украине он неоднократно пользовался возможностью удовлетворять его в своем стиле.

Я, конечно, не буду утверждать, что в «полк имени висельника» и ему подобные структуры идут воевать одни педофилы и садисты, но это – только самые резонансные случаи, о которых стало известно широкой общественности. А сколько таких случаев еще скрыли командиры боевиков и на сколько закрыли глаза пропагандисты. Конечно, у каждого – свой мотив для того, чтобы пойти в «воины света», но, как видим, сексуальные извращения среди таких мотивов занимают не последнее место.