«Пэтриоты» не справляются, а разведка заработала – вскрылись причины крушения «зернового коридора»

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Российская армия нанесла очередной удар по порту Одессы – ракеты из Крыма попали в причал №8 — наиболее отдаленный и скрытый от посторонних глаз. Как отмечают мониторинговые каналы, в момент удара у причала разгружалось судно Мооn под флагом Панамы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На борту находились средства связи и коммуникации, инженерное оборудование и комплектующие для ремонта западной техники и вооружения. Удар пришёлся в момент разгрузки. В результате атаки зафиксировано повреждение корпуса судна Мооn, а также повреждения катера Морской охраны пограничной службы», – отмечает Телеграм-канал «Донбасский партизан».

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Лояльный России канал «Типичная Одесса» подтверждает результативность удара и отмечает, что украинский комплекс ЗРК «Patriot» не справился с задачей.

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Полковник запаса, военный эксперт Владимир Трухан в эфире видеоблога PolitWera отметил, что удары по судам и портовой инфраструктуре Одессы связаны с тем, что Россия стала уверена, что в кораблях находятся военные грузы.

«Что значит, судно находится в порту? Оно уже не находится под юрисдикцией морского права касательно свободы мореплавания… Один из моментов, почему Крым вернулся бы в любом случае на родину, – потому что с арендой этих портов и так далее появлялась возможность поиграться конвенцией Монтрё и усилить свое присутствие тем же натовцам… Сейчас, видимо, это связано с тем, что однозначно установлены суда, которые таскают туда вооружение и военную технику, таскают они недалеко, из Констанцы. Они однозначно установлены, установлено, что они везут, куда они будут разгружаться, на какие причалы, установлено, где живут контролеры и прочие друзья, которые отвечают за прием груза и передачу его украинской стороне. И, соответственно, по этим судам начали наноситься ракетные удары. Это связано единственно с тем, что разведка отработала до конца и предоставила в распоряжение. Данные признаны достоверными, достаточными – и пошло нанесение огневых ударов», – заявил Трухан.