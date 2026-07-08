«Пэтриоты предоставят добровольцы. Это не относится к Франции» – Макрон о дефиците ракет ПВО на Украине
Страны НАТО пытаются решить проблему дефицита ракет для систем ПВО на Украине, но Франция ничего передать не может.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на оборонно-промышленном форуме НАТО в Анкаре, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы подтвердили наши обязательства в отношении Украины своими средствами, которые вкладываем в это.
13 июля следующего года в Париже коалиция добровольцев соберётся снова и обсудит вопросы борьбы с «теневым флотом» и мобилизацию нашей промышленности на поддержку Украины. Также запланированы совместные учения», – сказал Макрон.
«Мы также хотим привлечь нескольких наших промышленников из разных стран, которые в области противоракетной обороны играют ключевую роль для него [Зеленского] и безопасности его народа. Поэтому мы должны ему помочь.
У нескольких стран есть запасы ракет, которые используются системами «Пэтриот», это законно. Поэтому предпринимаются определённые усилия. Это не относится к Франции, как вы знаете.
Мы собираемся обсудить это во время коалиции добровольцев 13 июля следующего года с нашими промышленниками. А встреча на следующей неделе призвана удовлетворить эту законную просьбу президента Зеленского», – подытожил он.
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