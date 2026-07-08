«Пэтриоты предоставят добровольцы. Это не относится к Франции» – Макрон о дефиците ракет ПВО на Украине

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Страны НАТО пытаются решить проблему дефицита ракет для систем ПВО на Украине, но Франция ничего передать не может.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на оборонно-промышленном форуме НАТО в Анкаре, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы подтвердили наши обязательства в отношении Украины своими средствами, которые вкладываем в это. 13 июля следующего года в Париже коалиция добровольцев соберётся снова и обсудит вопросы борьбы с «теневым флотом» и мобилизацию нашей промышленности на поддержку Украины. Также запланированы совместные учения», – сказал Макрон.