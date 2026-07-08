«Пэтриоты предоставят добровольцы. Это не относится к Франции» – Макрон о дефиците ракет ПВО на Украине

Константин Серпилин.  
08.07.2026 19:48
  (Мск) , Анкара
Просмотров: 328
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина, Франция


Страны НАТО пытаются решить проблему дефицита ракет для систем ПВО на Украине, но Франция ничего передать не может.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на оборонно-промышленном форуме НАТО в Анкаре, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны НАТО пытаются решить проблему дефицита ракет для систем ПВО на Украине, но Франция...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы подтвердили наши обязательства в отношении Украины своими средствами, которые вкладываем в это.

13 июля следующего года в Париже коалиция добровольцев соберётся снова и обсудит вопросы борьбы с «теневым флотом» и мобилизацию нашей промышленности на поддержку Украины. Также запланированы совместные учения», – сказал Макрон.

«Мы также хотим привлечь нескольких наших промышленников из разных стран, которые в области противоракетной обороны играют ключевую роль для него [Зеленского] и безопасности его народа. Поэтому мы должны ему помочь.

У нескольких стран есть запасы ракет, которые используются системами «Пэтриот», это законно. Поэтому предпринимаются определённые усилия. Это не относится к Франции, как вы знаете.

Мы собираемся обсудить это во время коалиции добровольцев 13 июля следующего года с нашими промышленниками. А встреча на следующей неделе призвана удовлетворить эту законную просьбу президента Зеленского», – подытожил он.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Пэтриоты предоставят добровольцы. Это не относится к Франции» – Макрон о дефиците ракет ПВО на Украине

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить