12.07.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Дзен, Китай, Политика, Россия, Экономика
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Пекин может потребовать от Москвы покончить с белорусской независимостью – прогноз

Независимая «многовекторная» Белоруссия стала большой проблемой для всех стран, даже для Китая, который может...

Независимая «многовекторная» Белоруссия стала большой проблемой для всех стран, даже для Китая, который может потребовать от Москвы решить эту проблему самым решительным образом.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник запаса Владимир Трухан, в прошлом участник рабочей группы по созданию российской региональной группировки войск (сил) в Белоруссии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чтобы для Китая были важны отношения с вами, вы должны с ним граничить, для начала. А не через большую Россию это делать. Вы что, думаете Китай что-нибудь сделает в Белоруссии, что не согласуется с российской позицией? Я бы не был таким оптимистом.

Тем более эти заявления об остановке немецкого транзита для России и Китая – вы думаете, китайцы этого не услышали? Там уже кто-то к ордену приготовился, потому что справку написал на эту тему, какие угрозы Великому шёлковому пути делает позиция Лукашенко.

Независимая Белоруссия стала нерешаемой проблемой. В любой конфигурации – либо пролукашенковской, либо змагарской. И я не исключу тот вариант, что Си с недоумением скажет Путину: «Слушай, ты вообще там порядок наводить собираешься, или как? Потому что Китай уже реально начнёт на этом деньги терять. У него, с одной стороны, Украина заблокировала кучу всего, теперь Белоруссия начинает баловаться», – сказал он.



Трухан подчеркнул, что надеяться на самопожертвование Китая ради интересов Белоруссии не стоит – Пекин не собирается терять ни монетки.

«Потому что Китаю тоже не нужны траблы Запада с Белоруссией, где Запад в любой момент, чтобы хлопнуть Лукашенко по жопе, остановит китайский транзит. Ему это зачем? В знак поддержки Белоруссии китайцы будут терять деньги? Ага. Китайцы один фынь не потеряют – им там дохрена, им выживать очень сложно. У нас просто такое отношение к Юго-Восточной Азии, как будто они там такие все немного блаженные. А там, что в Китае, что во Вьетнаме, такие прохиндеи, что повесится весь Израиль», – резюмировал эксперт.

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