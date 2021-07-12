Пекин может потребовать от Москвы покончить с белорусской независимостью – прогноз

12.07.2021, Москва, Владимир Гладков

Независимая «многовекторная» Белоруссия стала большой проблемой для всех стран, даже для Китая, который может потребовать от Москвы решить эту проблему самым решительным образом.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник запаса Владимир Трухан, в прошлом участник рабочей группы по созданию российской региональной группировки войск (сил) в Белоруссии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чтобы для Китая были важны отношения с вами, вы должны с ним граничить, для начала. А не через большую Россию это делать. Вы что, думаете Китай что-нибудь сделает в Белоруссии, что не согласуется с российской позицией? Я бы не был таким оптимистом.

Тем более эти заявления об остановке немецкого транзита для России и Китая – вы думаете, китайцы этого не услышали? Там уже кто-то к ордену приготовился, потому что справку написал на эту тему, какие угрозы Великому шёлковому пути делает позиция Лукашенко.

Независимая Белоруссия стала нерешаемой проблемой. В любой конфигурации – либо пролукашенковской, либо змагарской. И я не исключу тот вариант, что Си с недоумением скажет Путину: «Слушай, ты вообще там порядок наводить собираешься, или как? Потому что Китай уже реально начнёт на этом деньги терять. У него, с одной стороны, Украина заблокировала кучу всего, теперь Белоруссия начинает баловаться», – сказал он.

Трухан подчеркнул, что надеяться на самопожертвование Китая ради интересов Белоруссии не стоит – Пекин не собирается терять ни монетки.

«Потому что Китаю тоже не нужны траблы Запада с Белоруссией, где Запад в любой момент, чтобы хлопнуть Лукашенко по жопе, остановит китайский транзит. Ему это зачем? В знак поддержки Белоруссии китайцы будут терять деньги? Ага. Китайцы один фынь не потеряют – им там дохрена, им выживать очень сложно. У нас просто такое отношение к Юго-Восточной Азии, как будто они там такие все немного блаженные. А там, что в Китае, что во Вьетнаме, такие прохиндеи, что повесится весь Израиль», – резюмировал эксперт.