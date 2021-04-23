Пекин не хочет, но США вынуждают Китай на военный альянс с Россией

23.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Не исключено, что в будущем будет заключен военно-политический союз между Россией и Китаем.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Независимой газете» пишет профессор Дипломатической академии МИД России, главный редактор журнала «Дипломатическая служба» Владимир Винокуров.

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Он обращает внимание, что в марте 2021 года Минобороны КНР заявило, что создавать с Россией единый фронт против НАТО Китай не планирует. При этом сотрудник Китайской академии общественных наук Чэн Ицзюнь призывает руководство государства и мысли не допускать о союзе с Россией.

«Военные альянсы – наследие холодной войны, и нет никакой законной нужды в том, чтобы Китай стал их частью. НАТО было создано для противодействия СССР, а не Китаю. И пока эта организация не принесла вреда коренным интересам Китая. Если же альянс возникнет, он втянет Пекин в конфликты Европы с Россией», – говорит Чэн.

Тем не менее, указывает профессор дипломатической академии, Запад сильно обеспокоен, не выйдут ли Москва и Пекин за привычные рамки сотрудничества, поскольку военный союз столь мощных военных держав изменил бы весь стратегический расклад и создал бы реальную угрозу американскому доминированию.

«Не исключено, что военно-политический союз рано или поздно будет заключен, поскольку он выгоден обоим государствам. Причем быстрота его заключения во многом будет зависеть от поведения США. Чем более агрессивную политику будет проводить Вашингтон в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, тем скорее в Пекине и Москве придут к консенсусу», – считает эксперт.

По его словам, дальнейшие действия Пекина и Москвы зависят от политики Запада.

«Если администрация Байдена реализует планы размещения в Европе и АТР ударных ракетных и военно-морских сил, дальнейшее военное сближение Пекина и Москвы станет неизбежным. Китай, который пока не имеет паритета с США по стратегическому ядерному оружию, будет заинтересован в привлечении на свою сторону военной мощи России. А Россия будет всячески использовать экономическую мощь соседнего Китая», – подчеркивает Винокуров.

При этом он добавляет, что говорить о военном союзе пока преждевременно – власти двух государств выбрали позицию выжидания, наблюдая за дальнейшим развитием обстановки.