«Пекин не откажется от Путина»: киевский дипломат объявил КНР и РФ «материком зла»

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От визита китайского лидера Си Цзиньпина в США Украине не стоит ожидать чего-то прорывного – Пекин не откажется от сотрудничества с Россией.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший посол Украины в США Юрий Щербак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отставной дипломат признал целый континент «материком зла», записав туда Россию, Китай и другие страны.

«Я не думаю, что будут какие-то радикальные изменения. Зная традицию китайскую – твердую и тысячелетнюю, они не откажутся от Путина, они не откажутся от материка. Я называю это не ось зла, а материк зла. Потому что это хартленд Евразии, где совместные границы: Россия, Китай, КНДР и Иран. Они имеют совместные границы, примыкает к совместным границам Пакистан, примыкают страны Средней Азии и примыкает Турция», – заявил Щербак.