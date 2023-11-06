«Пекин не откажется от Путина»: киевский дипломат объявил КНР и РФ «материком зла»
От визита китайского лидера Си Цзиньпина в США Украине не стоит ожидать чего-то прорывного – Пекин не откажется от сотрудничества с Россией.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший посол Украины в США Юрий Щербак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Отставной дипломат признал целый континент «материком зла», записав туда Россию, Китай и другие страны.
«Я не думаю, что будут какие-то радикальные изменения. Зная традицию китайскую – твердую и тысячелетнюю, они не откажутся от Путина, они не откажутся от материка. Я называю это не ось зла, а материк зла. Потому что это хартленд Евразии, где совместные границы: Россия, Китай, КНДР и Иран.
Они имеют совместные границы, примыкает к совместным границам Пакистан, примыкают страны Средней Азии и примыкает Турция», – заявил Щербак.
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