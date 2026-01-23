Пекин признаёт целостность Дании, но не Украины – адмирал НАТО пугает присутствием Китая в Арктике

Вадим Москаленко.  
23.01.2026 16:44
  (Мск) , Киев
Просмотров: 53
 
Вооруженные силы, Гренландия, Дзен, Китай, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Российско-китайское сотрудничество заметно по всему миру – и представляет серьёзную угрозу для Запада.

Об этом в интервью «Bloomberg» заявил экс-председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российско-китайское сотрудничество заметно по всему миру – и представляет серьёзную угрозу для Запада. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы всё чаще наблюдаем очень тревожное сотрудничество между Китаем и Россией. Эта страна называет себя при-арктическим государством. И теперь Россия пускает Китай в свою часть Арктики. Раньше туда не пускали кого угодно, по многим, особенно стратегическим, причинам.

Итак, мы видим, что Китай поддерживает Россию в войне на Украине. Они оказывают не только политическую поддержку. МИД Китая заявил, что Гренландия является частью суверенного государства с международно признанными границами, и США должны уважать это. Я никогда не слышал такого заявления по отношению к Украине», – выразил недовольство Бауэр.

«Они официально заявляют, что не производят никакого оружия России, но поставляют все детали и сырьё для производства оружия. Так что косвенно они поставляют оружие России.

Я действительно обеспокоен российско-китайским сотрудничеством, которое выходит далеко за рамки Украины. Я уже говорил об Арктике, но это также касается гиперзвуковых технологий, космоса, и сырья», – добавил натовец.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить