Пекин признаёт целостность Дании, но не Украины – адмирал НАТО пугает присутствием Китая в Арктике

Российско-китайское сотрудничество заметно по всему миру – и представляет серьёзную угрозу для Запада.

Об этом в интервью «Bloomberg» заявил экс-председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы всё чаще наблюдаем очень тревожное сотрудничество между Китаем и Россией. Эта страна называет себя при-арктическим государством. И теперь Россия пускает Китай в свою часть Арктики. Раньше туда не пускали кого угодно, по многим, особенно стратегическим, причинам.

Итак, мы видим, что Китай поддерживает Россию в войне на Украине. Они оказывают не только политическую поддержку. МИД Китая заявил, что Гренландия является частью суверенного государства с международно признанными границами, и США должны уважать это. Я никогда не слышал такого заявления по отношению к Украине», – выразил недовольство Бауэр.