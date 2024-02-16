Пекин встал на сторону Москвы – США оказываются в изоляции

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Страны западного блока должны немедленно прекратить поставки оружия на Украину и предпринять усилия для принуждения Киева к переговорам.

Об этом во время заседания Совбеза ООН заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Страны [Запада] должны немедленно прекратить подливать масло в огонь и перестать подрывать дипломатические усилия международного сообщества. Безопасность одной страны не может осуществляться за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть гарантирована путем усиления или даже расширения военных группировок. Интересы всех стран равны друг другу. Вместо давления, клеветы и односторонних санкций против России НАТО следовало бы придерживаться диалога», – сказал постпред Китая.

Комментируя это, украинский политолог Вадим Карасев подчеркнул, что Китай фактически встал на сторону России, и США оказываются в изоляции.

«Путин ведь уже сказал, что готов остановить войну. Китай фактически присоединился к позиции Путина. И это позиция принуждения Америки к переговорам. Чтобы Байден понимал, что это позиция Китая и России. И пусть Байден выбирает. Это важный момент. Не случайно раскручивается большая дипломатическая игра. Давление на фронте, но и дипломатия идёт. Разумно, между прочим. Так что американцы должны понять, что это не просто Путин захотел, сказал Карлсону. Или своему журналисту. Это позиция Глобального Востока, и она будет принята Глобальным Югом. И американцы могут оказаться в изоляции. И Байдену просто дают возможность выбора. Иначе это может сделать и Трамп», – подчеркнул Карасев в эфире интернет-канала Politeka.