Пекин встал на сторону Москвы – США оказываются в изоляции

Вадим Москаленко.  
16.02.2024 13:18
  (Мск) , Киев
Просмотров: 811
 
Война, Дзен, Китай, ООН, Политика, Россия, Украина


Страны западного блока должны немедленно прекратить поставки оружия на Украину и предпринять усилия для принуждения Киева к переговорам.

Об этом во время заседания Совбеза ООН заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока должны немедленно прекратить поставки оружия на Украину и предпринять усилия для...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Страны [Запада] должны немедленно прекратить подливать масло в огонь и перестать подрывать дипломатические усилия международного сообщества. Безопасность одной страны не может осуществляться за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть гарантирована путем усиления или даже расширения военных группировок. Интересы всех стран равны друг другу.

Вместо давления, клеветы и односторонних санкций против России НАТО следовало бы придерживаться диалога», – сказал постпред Китая.

Комментируя это, украинский политолог Вадим Карасев подчеркнул, что Китай фактически встал на сторону России, и США оказываются в изоляции.

«Путин ведь уже сказал, что готов остановить войну. Китай фактически присоединился к позиции Путина. И это позиция принуждения Америки к переговорам. Чтобы Байден понимал, что это позиция Китая и России. И пусть Байден выбирает.

Это важный момент. Не случайно раскручивается большая дипломатическая игра. Давление на фронте, но и дипломатия идёт. Разумно, между прочим.

Так что американцы должны понять, что это не просто Путин захотел, сказал Карлсону. Или своему журналисту. Это позиция Глобального Востока, и она будет принята Глобальным Югом. И американцы могут оказаться в изоляции.

И Байдену просто дают возможность выбора. Иначе это может сделать и Трамп», – подчеркнул Карасев в эфире интернет-канала Politeka.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть