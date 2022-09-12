Пекло нападает на Русский мир

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Бывший посол Польши в Киеве Ян Пекло выступил с нападками на концепцию гуманитарной политики за рубежом, утвержденную президентом Российской Федерации.

Это не первый случай, когда польские эксперты и политики (премьер-министр Матеуш Моравецкий, среди прочих, делал это ранее) выступают с открытой критикой идеи Русского мира.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«На самом деле, это не новая концепция, а то же самое, только упакованное по-другому», – сказал Пекло.

По словам бывшего польского дипломата, сама идея Русского мира «уникальным образом трактует миссионерскую роль России в истории цивилизации».

«С чем, конечно, не согласны украинцы, поляки и весь остальной мир, потому что это не вписывается в нормы демократического и мирного сосуществования наций и обществ», – заявил дипломат.

Бывший посол Польши на Украине также сказал, что не придает никакого значения опросам общественного мнения, проводимым в России, поскольку респондентов можно запугать. Таким образом он прокомментировал результаты исследования оппозиционного «Левада-центра», согласно которым только 51% россиян заинтересованы в проведении специальной военной операции на Украине.

Пекло считает, что результаты опроса могли быть сфабрикованы частью российской элиты, которая хочет показать Владимиру Путину свое недовольство его политикой.

Ян Пекло в прошлом был журналистом и грантополучателем ряда американских фондов. Вскоре он возглавил финансируемую властями США Инициативу сотрудничества Польша – Америка – Украина, которая была преобразована в Фонд сотрудничества Польша-Украина.

С 2016 по 2019 год он занимал должность посла в Киеве, что вызвало волну критики в Польше. Это связано с тем, что Пекло четко отстаивал бандеровские темы в украинской истории. Он назвал геноцид поляков, совершенный украинскими националистами, «эпизодом братоубийственной борьбы между украинцами и поляками» и не увидел ничего плохого в бандеровской символике на Украине после 2014 года, поскольку она была призвана почтить «людей, которые боролись против коммунистического режима».

Пекло – представитель наиболее украинофильской части нынешнего польского истеблишмента. Однако он также регулярно выступает в качестве эксперта по российским делам. При этом не имеет значения, что он мало что о них знает. Таким образом, украинский нарратив о России должен быть представлен на якобы экспертном уровне.