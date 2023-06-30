Обман с повышением пенсий на Украине. Отвращение и презрение

В незалежной сообщили об индексации пенсий с 1 июля. Минимальный рост произойдет на 100 грн ($2,7), а максимальный – на 1500 ($40,5). Казалось бы, ура, виват и банзай. Ан нет. Имеется уточненьице: индексация произойдет «для определенных категорий граждан».

Под таковыми, согласно правительственному указу, подразумеваются «ученые и госслужащие». Кто из них окажется в приоритете, несложно понять из перечня законов, на основе коих это будет внедряться. А именно: «О государственной службе», «О статусе народного депутата Украины», «О службе в органах местного самоуправления». И, наконец, «О научной и научно-технической деятельности».

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«Вот именно что «наконец»! – прокомментировал известие наш старый знакомый, бывший преподаватель русского языка и литературы в одном из киевских вузов Иннокентий. – То бишь ученых засунули в самый конец. И то – малюсенькие прибавки получат, как я понимаю, далеко не все, а лишь соответствующие определенным категориям, которые свидетельствуют об их «полезности» национал-режиму. Мне, например, преподававшему язык «страны-агрессора», они вряд ли светят… Ну а в авангарде к кормушке – как всегда, депутаты и чиновники. Которые и на службе огребали десятки и сотни тысяч за прислуживание власть предержащим, и пенсии имеют такие, что «трудно вчетвером нести», как пел Высоцкий. Это они себе, видимо, презентик такой себе решили сделать к очередному дню их конституции…»

Действительно, похоже на то. Особенно если почитать приветствия «керманычей» к этому самому дню (28 июня). В таком плане и разрезе, как, например, в цидулке, распространенной по многим пабликам:

«День Конституции – праздник, когда мы вспоминаем о том, что единство и правовое государство является основой нашего общества. Сегодня мы отмечаем этот день, уверяя друг друга, что защитим права и свободы каждого гражданина, будем работать над улучшением условий жизни и обеспечением справедливости. Пусть наша Конституция будет всегда ориентиром и направлением нашего развития».

В унисон отгнусавились на данную тему и сам «великий кормчий», и его главком Залужный.

«Зе»:

«За них [конституционные права и свободы] сегодня борются в тяжелой борьбе, самопожертвованием и жизнями. Наша Украина. Суверенная. Независимая. Демократическая. Правовая. Была, есть и будет».

«За»:

«Весь украинский народ демонстрирует непоколебимую верность и мощь в тяжелой борьбе за свои конституционные права и свободы. Правда на нашей стороне. Суверенная, независимая, демократическая, социальная, правовая».

Иннокентий с отвращением и презрением говорит:

«Хоть бы для разнообразия другие эпитеты подобрали. Спичрайтеры их совсем разленились. Что же касается конституции, то ее уже давно никто не уважает. В первую очередь, сами депутаты, госчиновники и национал-патриоты. Всем известно, что хунта превратила ее в пипифакс, обеспечивающий только для нее самой и условия жизни, и справедливость. О каких правах и свободах тут можно хотя бы заикаться, когда в стране полнейшая диктатура правящей верхушки? Когда тысячи людей арестованы и сидят по пыточным тюрьмам или убиты без суда и следствия. Когда творятся абсолютно антиконституционные, беспрецедентные по беззаконию гонения на Церковь, когда цинично попираются все основные права и свободы, закрыты все оппозиционные СМИ… Наконец, когда большинство пенсионеров получают сущие копейки – 2300 грн, а те, кто обслуживал режим – десятки и сотни тысяч. Так что ничего, кроме уныния, сей праздничек не вызывает»

Действительно, праздничек получился довольно-таки унылый. В Киеве на госучреждениях и ЖЭКах повывешивали желто-блакитное тряпье да и потрепались в информпомойках – вот и все «свято». Никаких народных гуляний, никаких вышиваночных гоцалок с гопаками. Да и вообще день был обычный, будний. Ибо праздничный выходной хунтой отменен.

Почему – на эту тему делится соображениями другой наш давний респондент, Микола, именующий себя «экспертом по алконавтике». Несмотря на столь экстравагантную профессию, выглядит он (во всяком случае, по видеосвязи) вполне прилично, да и рассуждает здраво:

«Да потому что эти деятели боятся, что народ к ним толпой придет и станет в день конституции требовать ее соблюдения! Придут инвалиды войны – посмотрите, сколько их, без рук, без ног, на улицах. Придут нищие пенсионеры, которых большинство. Придут все обездоленные социальной политикой этих поганых дармоедов. Ведь посмотрите, как стремительно все дорожает. Пиво с начала войны – в три раза, водка – в три-четыре! И все остальное соответственно, как водится. Спиртное – это ведь индикатор. А эти кровососы все накручивают и накручивают цены, на коммуналку и прочие. Вода с июля месяца вскочит в полтора раза, газ – немногим меньше, электричество тоже… Ну и потянут всё остальное… Какая там на фиг конституция?!»

Возвращаясь к пенсиям, отметим, что люди, которые должны были обеспечивать соблюдение и основного, и прочих законов – прокуроры и судьи, например, – получают денежное довольствие нередко в размере до 70 % от заработной платы. Средняя пенсия украинского судьи составляет около 97 тысяч грн (точнее, 96 190 грн, или ок. $2600).

Потому они и опричничают в поте лица под праздничные разлагольствования своих сюзеренов о «суверенной, независимой, демократической, социальной, правовой Украине». А тот факт, что «национальне свято» уже давно превратилось в унылый символ беззакония, их совершенно не волнует…

Впрочем, кое-кому на улицах Киева 28 июня действительно было весело. В первую очередь, мажорам, этим здоровенным лбам, явно откупленным от призыва. Которые весело, без боязни повесток, рассекали по тротуарам на самокатах (несмотря на законодательные запреты), пугая прохожих и слепя их фарами. Или заседали в кафешках и под музычку вальяжно болтали на мове о том, о сем. Даже не отворачиваясь от калек, которые то и дело появлялись в их поле зрения…