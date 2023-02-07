Пенсии жителей новых регионов РФ останутся прежними или повысятся

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Российское законодательство об обязательном соцстраховании начнет действовать на новых территориях РФ с 1 марта 2023 года.

Соответствующий закон приняла сегодня в первом чтении Госдума РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С первого марта на этих территориях будут выплачиваться российские пенсии, оплачиваться больничные листы, в том числе, по беременности и родам, оказываться меры социальной поддержки чернобыльцам, ветеранам, другим льготным категориям», – сказал журналистам депутат Андрей Исаев.

Он подчеркнул что универсальное пособие на детей будет выплачиваться гражданам новых регионов задним числом – с 1 января. С 1 января 2024 года заработает система социального контракта.

«Переход на социальную систему России в этих регионах безусловно сложен. Потому что Россия гораздо в большей мере социальное государство, чем Украина. У нас более сложная социальная система, и это потребует определенных усилий по адаптации. Но у нас есть опыт интеграции Крыма, который мы безусловно использовали. У нас более высокие пенсии, у нас есть универсальное пособие на детей, материнский капитал. У нас более нацеленные на защиту прав человека нормы трудового законодательства и законодательства о занятости», – добавил политик.

При этом он признал, что в ЛДНР начисленные выплаты могут оказаться меньше действующих сейчас в республиках

«В этом случае мы будем исходить из принципа сохранения доходов каждого человека. Если человеку была положена ежемесячная социальная выплата, которая сейчас выплачивается вместо пенсий в ЛДНР, и она окажется выше, чем размер пенсии, назначенный по российскому законодательству, ему будет установлена региональная доплата, и она будет индексироваться вместе основным телом пенсии», – подчеркнул Исаев.

Он уточнил, что никому не может быть снижен размер зарплаты. То же самое касается длящихся больничных листов, например, по беременности

При введении российских социальных норм будет использован принцип адаптивности. Так, оформить пенсию можно будет в течение года. У граждан будут приниматься украинские документы на украинском языке. В случае, если люди не смогут подтвердить свой стаж, создаются межведомственные комиссии, которые смогут это сделать без документов