Пенсий не будет: в Киеве раскусили истинную цель путинской паспортизации

19.07.2019, Киев, Игорь Петров

Следующим шагом после упрощения предоставления российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей станет упрощение предоставления российского гражданства всем гражданам Украины.

Это, в свою очередь, еще больше ускорит трудовую миграцию и усугубит социальные проблемы тех, кто останется в «незалежной».

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Об этом в эфире телеканала UKRLIFE.TV заявил ведущий онлайн-студии «CapitalTV» Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Уже не будет отыгран этот указ. Скорее всего, следующая стадия будет ¬ всем гражданам Украины будет предоставляться это гражданство по ускоренной процедуре.

С точки зрения привлечения, просто вымывания людей, рабочих рук и мозгов – это с двух сторон этот процесс идет.

Обезвоживание украинского организма. И я не знаю, почему все так ужаснулись прогнозу МВФ что к 2050 году у нас будет на треть меньше работающих, чем сейчас.

Я считаю, что это очень оптимистичный прогноз. Дай Бог, чтоб так было. Потому что, я думаю, будет всё намного хуже. Почему все ужаснулись? Неплохой прогноз нам дали, всего на треть.

И в этом плане хочу сказать – очень востребованная реформа Супрун. Потому что при таком падении количества работающих – не должны люди так долго жить. Это же логично – нагрузка же какая падает на оставшихся.

Я считаю, что патриотический долг – это один два года получить пенсию и, вообще, – увидеть пенсию и умереть. Вот это патриотический долг», – сказал он.