Пенсионер Волобуев стал любимым инструментом Беглова для продвижения своих проектов

Губернатор Александр Беглов утвердил новый состав экспертно-координационного совета по развитию социального и здорового питания. СМИ обратили внимание, что из совета исчезли многие профильные эксперты и общественные деятели, а их места заняли люди, никоим образом не связанные с системой соцпита. В состав вошёл и 80-летний военный пенсионер Василий Волобуев, которого губернатор Александр Беглов вовлекает в мероприятия и организации самой различной направленности. За время губернаторства Беглова Волобуев успел стать экспертом по соцпитанию, строительству, транспорту и избирательным кампаниям.

Почти 10 лет Василий Волобуев возглавляет Совет Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов, параллельно занимаясь просветительской деятельностью среди молодёжи об истории Великой Отечественной войны. После 2018 года, когда главой Петербурга стал Александр Беглов, Волобуева начали активно привлекать к участию в различных губернаторских проектах, зачастую никак не связанных с его деятельностью.

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Так, недавно его включили в состав экспертно-координационного совета по развитию социального и здорового питания. Ранее Волобуев не имел никакого отношения к сфере соцпита, даже опосредованного. В совет также включили ещё нескольких людей, официально не имеющих отношения к этой сфере, но СМИ указывали их как «теневых покровителей» рынка школьного питания.

Среди них спецпредставитель губернатора Маргарита Рудакова и глава Фрунзенского района Константин Серов. Однако Рудакова, пусть и 20 лет назад, но всё же работала в сфере общественного питания, а Серова называют покровителем сразу нескольких частных комбинатов. Назначение Волобуева в совет может объяснить лишь одно – близкая дружба с губернатором Бегловым. Не исключено, что 80-летний ветеран назначен в совет лишь с целью правильно голосовать, так как решения принимаются обычным большинством голосов.

В мае же Беглов привлёк Волобуева к другому своему проекту. После того, как из федерального центра Петербургу было поручено заниматься восстановлением Мариуполя в Донецкой Народной Республике, губернатор объявил, что финансирование пойдёт через общественный фонд «Победа». Соучредителем и руководителем фонда являлся всё тот же Василий Волобуев.

Ни сам ветеран, ни его фонд никакого отношения к строительным работам никогда не имели, организация использовалась для просветительской деятельности среди подростков Петербурга. Единственным объяснением, почему был выбран фонд «Победа» – может быть только связь Волобуева с Бегловым.

Кроме того, Волобуев неоднократно выступал с публичной похвальбой в адрес инициатив Беглова, даже если они жёстко критиковались петербуржцами и экспертами. Так, в апреле Волобуев восхищался отчётом губернатора перед депутатами ЗакС, в частности транспортной реформой. Позже эксперты назовут реформу провальной, а отвечавший за её проведение вице-губернатор Максим Соколов покинет свой пост, попутно заявив, что на завершение реформы у города не хватает денег.

Интересно, что Волобуев принимал непосредственное участие в избрании Беглова на губернаторский пост. Он не только публично рекламировал будущего градоначальника среди ветеранов и пенсионеров, но и являлся одним из пяти сопредседателей избирательного штаба. Ценность авторитета Волобуева среди ветеранов и пенсионеров во время избирательной кампании переоценить сложно, они являются одними из наиболее активных избирателей.

«Наша организация первой обратилась к Александру Дмитриевичу с просьбой баллотироваться на пост губернатора Санкт-Петербурга. Очень много общественных организаций поддержало наше обращение по тому, чтобы Александр Дмитриевич выставил свою кандидатуру на выборы», — заявлял Волобуев.

Как видно, Василий Волобуев стал для Александра Беглова многофункциональным политическим инструментом, который используется в самых различных акциях и проектах. Но крайне маловероятно, что 80-летний пенсионер действительно обладает нужными профессиональными навыками и силами, чтобы одновременно заниматься восстановлением Мариуполя, развитием социального питания Петербурга и раздачей хвалебных комментариев на все случаи о деятельности губернатора.