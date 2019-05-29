«Пенсионерам Донбасса место в тюрьме» – Корчинский

29.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Все население Донбасса, которое не взялось за оружие и не выступило в поддержку Украины, является предателем.

Об этом в эфире «Магнолия-ТВ» заявил одиозный украинский националист Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Боевик завил, что таких людей нельзя считать гражданами Украины и необходимо отказывать им в элементарных правах.

«Если они граждане, то граждане несут ответственность за государство… Если эти граждане, которые оказались на оккупированных территориях, не взяли оружие в руки и не начали защищать свое государство вместе с теми, кто не оказался на оккупированных территориях, то они предатели, они плохие граждане. Все они, так или иначе, как минимум, подозрительные лица. Их место в тюрьме, а не возле пенсионных касс», – заявил Корчинский.