Пенсионеров Донбасса ждут новые бюрократические издевательства на границе с Украиной

21.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

На Украине, после завершения пандемии и открытия блокпостов с ЛДНР, хотят пропускать пенсионеров через КПВВ по некоей предварительной записи, «как в посольствах».

Об этом в эфире «Новостей Донбасса» заявил вице-премьер-министр «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это число людей, в один день при открытии границы, захотят ее перейти, они физически не смогут этого сделать. Мало того, все кто перейдут линию разграничения – попадут в Ощадбанк, а в Ощадбанке не хватит наличных денег, чтобы им всем выдать», – заявил он.

Резников утверждает о наличии некоего плана, чтобы наладить выплату пенсий и пособий без очередей.

«Условно говоря, такого-то числа будут открыты КПВВ, и, например, пенсионеры, они все имеют свое электронное пенсионное удостоверение, у них есть смс-контакт с Ощадбанком. Они получат смс и найдут себя в списках: это будет алфавитный порядок, но я склоняюсь к возрастному порядку – вверху люди старшего возраста, десятилетиями и пятилетиями [по возрасту]», – отметил вице-премьер.

По данным Резникова, при этом пенсионерам нужно записаться в эту очередь, но где и как ­– не очень понятно: «Как в посольство записаться, получить свой «термин» (время – ред.) на получение визы: мол, я планирую в такой период планирую пересечь КПВВ, подтверждаю это, посетить Ощадбанк, получить деньги, посетить отделение фонда занятости, соцслужбы и, в том числе, верифицировать свой статус ВПЛ».

Все это, по словам вице-премьера, позволит в «в спокойном режиме», в «сбалансированно управляемой очереди получить свои деньги», «не создавать толчеи и не опыляться коронавирусом».