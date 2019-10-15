Пенсионеры Молдовы спасаются от обморожений в Приднестровье

15.10.2019, Москва, Елена Острякова

Молдавские пенсионеры предпочитают зимовать в непризнанном Приднестровье. Только в Дубоссарский район накануне отопительного сезона въехало около 250 пенсионеров.

Об этом сообщает приднестровский телеканал ТСВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Массовая миграция связана с тем, что в Приднестровье власти сделали газ для пенсионеров в зимнее время бесплатным. Льгота распространяется и на приезжих.

В самой Молдове плата за газ составляет 75% средней пенсии.

Поэтому старики не подключают котлы и отапливаются дровами. Некоторым дрова привозят дети из-за границы – из Приднестровья.

Те, у кого нет ни денег, ни дров, ни родственников, обречены буквально на замерзание.

По данным молдавской статистики у 17% городских пенсионеров и у 40% деревенских не хватает средств даже на минимальную потребительскую корзину.

Некоторые молдаване принимают решение окончательно переехать в Приднестровье. В этом году таких оказалось 400 человек.