Пенсионная реформа лишила Россию около миллиона пенсионеров

30.06.2022  18:39 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Финансы, Экономика


Число пенсионеров в России в 2021 году уменьшилось на 900 тысяч.

Об этом сегодня в Госдуме заявил глава Пенсионного фонда РФ Андрей Кигим, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Число пенсионеров в России в 2021 году уменьшилось на 900 тысяч. Об этом сегодня...

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«Должно было быть по факту 1 млн 863 тыс новых назначений пенсий. Случилось 974 тыс. Уменьшение на 900 тыс человек. Смертность составила 1 млн 932 тыс человек. Она возросла на 200 тыс из-за ковида, а остальные 900 тысяч – произошло уменьшение из-за того, что поменялся пенсионный возраст. Цифра большая, но она не связана со смертностью», – сказал Кигим.

В 2022 году тренд продолжился: по состоянию на 1 апреля в России насчитывается 41,9 млн пенсионеров, что почти на 100 тыс. ниже показателя начала года,

Он сообщил , что 8 млн пенсионеров в России работают. Правительство дважды проводило индексацию пенсий – на 8,6 и 17%.

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