Пенсионная реформа на новых территориях заработает на 4 года позже

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Пенсионная реформа в полном объеме начнет работать в новых регионах России на четыре года позже, чем в других субъектах РФ.

Об этом сегодня журналистам в Госдуме заявил депутат Андрей Исаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пенсионный возраст – один из сложных вопросов. Он будет, разумеется, повышен до того уровня, который существует в РФ. Но повышаться он будет так же поэтапно, как в РФ. У нас пенсионный возраст повышается в год по полгода. На новых территориях мужчины женщины начнут получать пенсии в 60 лет, а мужчины – в 65 с 2032 года, то есть на четыре года позже», – сказал Исаев.

Рассчитываться пенсии будут от средних зарплат в соседних регионах: в ЛДНР по Ростовской области – 40 тыс 183 руб, в Запорожской и Херсонской области по Крыму – 37 тыс 315.

Во всех новых регионах уже созданы отделения Пенсионного фонда РФ.