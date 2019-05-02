Пенсионная система Украины разваливается на глазах

02.05.2019, Киев, Игорь Петров

Из-за массовой трудовой миграции число работающих на украинских предприятиях быстро сокращается, что создает дополнительную нагрузку на пенсионный фонд.

Об этом в эфире телеканала ZIK, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

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Он рассказал, что в феврале на Украину приезжали из других стран лидеры профсоюзов, которые рассматривали вопрос неконтролируемой миграции с Украины.

«Они поняли, что причиной этой миграции является низкая зарплата, сложные отношения в коллективе, между работниками и работодателями, нарушение правил техники безопасности и охраны труда, и то, что на наших предприятиях не ценится сам работник. Поэтому люди ищут лучшей доли в Польше и других странах ЕС. Скоро в Украине некому будет работать. Некому будет наполнять Пенсионный фонд и солидарная пенсионная система может просто развалиться», – сказал Волынец.

По его словам, если несколько лет назад на одного украинского пенсионера приходилось 1,2 работника, то сегодня – на одного работника приходится 1,5 пенсионера.

«Другие неприятные последствия – разбиваются семьи: или муж, или жена выехали за границу и вступают там в брак. Иногда за границей люди также работают за деньги, отработал – вернулся инвалидом, потому что нет никаких гарантий, они не защищены», – добавил профсоюзник.