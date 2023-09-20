Пенсионный фонд США обворовал украинцев

Американские и европейские компании обманом получили земли украинских граждан и теперь не пускают их работать на своих же полях.

Об этом украинскому журналисту Александру Шелесту заявил председатель Всеукраинского объединения собственников земли Роман Головин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас присутствуют очень много иностранных компаний, даже американские различные фонды, вроде бы, и Пенсионный фонд есть США, который с успехом обворовывает украинцев, так же, как и всякие саудиты, чехи. Все авантюристы, которые были, уже залезли в Украину и обворовывают население. При этом они не могут так поступать в своей стране, потому что их будут жестко бить по рукам. Это компания «Агропросперис», у них есть 400 тысяч гектаров земли, и очень много жалоб от людей на них», – сказал председатель объединения.

«Вы же понимаете, что собственники земли в Украине хотят обрабатывать землю, но они не могут забрать землю, потому что эта компания взяла в аренду и обдурила бабушку или дедушку на 20 или 30 лет, подписала договор. Он хочет работать, а ему не дают. Понимаете, сколько людей выехали заграницу, потому что он хочет работать, а ему не дают на его же земле. Ну это вообще сюр – защищаем землю, которая на сегодняшний день у американцев, чехов, немцев, бельгийцев – кто угодно. Сейчас, получается, кровь проливается, идет война за бизнес проходимцев, по большому счету», – заявил Головин.