Пентагон: 82-я дивизия готова к эвакуации американцев с Украины

10.02.2022  08:45 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, США, Украина
Новости Украины

Прибывшие сегодня утром в Польшу американские военнослужащие при необходимости могут осуществить эвакуацию граждан США с Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на брифинге заявил официальный представитель Петнагона Джон Кирби.

Прибывшие сегодня утром в Польшу американские военнослужащие при необходимости могут осуществить эвакуацию граждан США...

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Его попросили прокомментировать появившуюся в СМИ информацию, что 82-я воздушно-десантная дивизия прибывает в Польшу для установки КПП «на случай, если американцам придется бежать с Украины».

«Я думаю, вы слышали, как мы постоянно говорим, что никаких активных действий по военной эвакуации американских граждан с Украины не предпринимается. Государственный департамент был чрезвычайно последовательным и четким в предупреждении американцев от поездок в Украину. А сам президент буквально на днях посоветовал американцам покинуть Украину, учитывая нынешнюю напряженность», – сказал Кирби.

По его словам, «это не зона боевых действий».

«Я имею в виду, что есть масса физических возможностей убраться с Украины. Включая коммерческий воздух, железные дороги, хорошие автомагистрали, есть много способов уехать. И все это по-прежнему в игре прямо сейчас. И опять же, мы говорили с самого начала, что сейчас никаких усилий не предпринимается, ничего такого, что мы ожидаем использовать военные средства для вывода американцев с Украины, то же самое и сегодня», – отметил чиновник.

При этом он добавил, что если понадобиться, то 82-я дивизия сможет осуществить эвакуацию.

«Это одна из миссий, которую они способны выполнять, обучены выполнять и будут готовы выполнить, если потребуется», – отметил Кирби.

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