Пентагон готовит операцию на Украине и уже дал ей название – The Wall Street Journal

26.08.2022  08:52 (Мск), Вашингтон
Никита Еременко.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, США, Украина
Новости Украины

Белый Дом намерен назначить командующего “операцией” на Украине по обучению украинских военных и оказанию помощи.

Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

Белый Дом намерен назначить командующего “операцией” на Украине по обучению украинских военных и оказанию...

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По данным газеты, в ближайшие недели администрация Байдена планирует дать название своей военной миссии по поддержке Украины.

Это будет означать, что США формально признает факт участия своих сил в боевых действиях, даже если ее армия лично не воюет на стороне Украины.

Издание отмечает, что это имеет большое бюрократическое значение, поскольку влечет за собой долгосрочное целевое финансирование.

Ожидается, что данную миссию возглавит генерал-майор или генерал лейтенант.

Ранее в Пентагоне заявили, что в течение нескольких лет ожидают перехода Украины на вооружение НАТО.

Президент США Джо Байден объявил о пакете безопасности помощи Украине на почти три миллиарда долларов.

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