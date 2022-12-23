Пентагон готовит танковый прорыв ВСУ к Азовскому побережью
Россия уничтожила значительную часть бронетехники ВСУ, но киевскому режиму удалось восполнить потери за счет западных поставок
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-командующий 14-й армией в Тирасполе, бывший заместитель командующего Группой российских войск в Закавказье генерал-лейтенант Юрий Неткачев, давая оценку визиту президента Украины в Вашингтон, где ему пообещали очередной пакет военной помощи.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Особенно тревожит информация о том, что Пентагон оплатил поставку Киеву 100 тыс. 125-мм танковых боеприпасов. Согласно советским нормативам, в каждом соединении на один танк необходимо было иметь три боекомплекта – это около 120 снарядов.
С учетом этого обозначенного США количества боеприпасов хватит для обеспечения боевых действий танковых подразделений нескольких механизированных бригад в течение минимум полугода», – сказал Неткачев «Независимой газете».
Генерал, ранее командовавший танковыми соединениями и объединениями и уверен, что масштабные поставки танковых боеприпасов для ВСУ Пентагон организовывает для обеспечения возможного стратегического наступления к Азовскому побережью.
«До начала спецоперации в составе ВСУ, по данным Минобороны РФ, насчитывалось около 2400 танков и других бронированных машин. Уже через месяц боев большая часть из них (около 1500 единиц) была уничтожена. Но США и НАТО за счет советского танкового потенциала бывших соцстран – танков Т-72, Т-64 и Т-80 – во многом восполнили потери.
Байден, встречаясь с Зеленским, заявил, что более 50 стран предоставили Украине около 2000 танков и другой бронетехники, более 800 артиллерийских систем, более 2 млн артиллерийских боеприпасов. И это правда. Россия пока не уничтожила весь боевой потенциал ВСУ, и Киев при поддержке и военной помощи от Пентагона и НАТО вооружается, готовит резервы для наступления на позиции, которые удерживают сегодня части и соединения Российской армии», – добавил генерал.
Обеспокоен грядущими поставками и военный эксперт, полковник в отставке Николай Шульгин.
«Руководству Вооруженных сил России надо быть особенно бдительным, поскольку помимо организации поставок для ВСУ вооружений на сумму в 1,85 млрд долл. готовят новые планы оказания военной помощи, нужной для обеспечения будущих этапов боевых действий Украины против РФ.
Скоро Конгресс США должен одобрить еще 44,9 млрд долл. помощи Украине в рамках законопроекта о государственном финансировании на 2023 год. Из этой суммы только 13,37 млрд долл. – экономическая и бюджетная поддержка правительства Украины. А остальные деньги – ленд-лиз по поставкам вооружений, боеприпасов и военной техники. И не исключено, что в ВСУ будут поставляться американские самолеты и танки», – предупреждает Шульгин.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.