Пентагон: Китай решил стоять рядом с Россией по вопросу Украины

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Новости Украины

Олег Кравцов ) – Пекин принял решение поддержать Москву относительно происходящего сегодня вокруг Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на брифинге заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

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Его попросили ответить на вопрос, какова роль Китая в истории вокруг якобы предстоящего российского вторжения на Украину.

«Мы, конечно же, следили за… по крайней мере, публичными растущими здесь отношениями между Россией и Китаем. Их совместное заявление от 4 февраля, безусловно, предоставило еще одно свидетельство того, что Китай решил, что они будут стоять рядом с Россией в отношении того, что происходит в Европе», – сказал Кирби.

По его словам, «молчаливая поддержка» России Китаем «вызывает глубокую тревогу».

«И, откровенно говоря, еще больше дестабилизирует ситуацию с безопасностью в Европе», – резюмировал представитель Пентагона.