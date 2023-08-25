Пентагон: Мы готовим к войне на Украине американские самолеты

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На Украине отсутствует специальная инфраструктура для размещения F-16.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на брифинге в Вашингтоне заявил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер, отвечая на соответствующий вопрос.

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«Это отличный вопрос. Итак, краткий ответ: нет. Верно? Я имею в виду, что они в настоящее время не эксплуатируют F-16. У них нет подготовки для обслуживания и эксплуатации F-16. И это часть процесса», – сказал Райдер.

Он дал понять, что в этом процессе одной подготовкой пилотов не дело не ограничится.

«Другой частью этого является, как вы знаете, обеспечение в подходящее время наземного оборудования, позволяющего им управлять и поддерживать эти самолеты с украинских аэродромов», – добавил генерал.

По его словам, подготовка украинских пилотов начнется в отктябре на авиабазе в штате Аризона.

Кроме того, ему задали вопрос, будут ли готовы пилоты «вступить в эту войну на Украине».

«Я знаю, что мы сделаем все возможное, чтобы гарантировать, что эти пилоты имеют подготовку и знания, необходимые для эффективного применения этого очень сложного боевого оружия. И это наша часть. И мы будем работать с нашими союзниками в Европе, чтобы обеспечить им такую ​​подготовку, чтобы, когда они вступят в бой, они были готовы к этому», – ответил Райдер.

При этом он не смог сказать, когда эти самолеты появятся на Украине.