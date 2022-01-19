Пентагон: Мы готовы помочь Украине для войны с Россией

19.01.2022  08:58 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

США не планируют наращивать военное присутствие на Украине в ближайшее время, но продолжают отслеживать ее потребности и возможности укрепить ее обороноспособность.

Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США не планируют наращивать военное присутствие на Украине в ближайшее время, но продолжают отслеживать...

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«На Украине сегодня нечего объявлять, как и в отношении дополнительных оборонных статей — как мы все время говорили, мы будем продолжать искать способы помочь Украине защитить себя, и это включает в себя дополнительную безопасность, помощь. Теперь, очевидно, как я сказал на прошлой неделе, мы будем продолжать следить за ситуацией на местах, и если нам потребуется принять решения в целях защиты сил, мы это сделаем, но нет, в настоящее время на Украине не планируется дополнительная ротация войск», – сказал представитель Пентагона.

При этом, Кирби пообещал помощь союзникам США по НАТО, если Россия проведет наступление на Украину.

Что мы готовы сделать, и что мы заявили публично, так это то, что если произойдет еще одно вторжение и если наши союзники по НАТО запросят возможности, поддержку и ресурсы для их уверенности, как часть НАТО, мы будем позитивно настроены рассмотреть эти запросы и посмотреть, что возможно. И поэтому мы готовы это сделать. Вы знаете, мы продумали здесь различные перестановки, и мы готовы сделать это, если нас попросят», – заявил Кирби.

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