24.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Пентагон намерен ускорить следуюшие поставки оружия Украине

Министерство обороны США может ускорить следующие поставки оружия Украине, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявила замглавы Пентагона по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд, передает американское издание Defense One.

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В частности, отвечая на вопрос о возможности применения новых полномочий по ускорению поставок оружия, в том числе Украине, она заявила, что в отношении Киева прогнозируются «более быстрые» продажи.

«Мы уделяем особое внимание Украине. На прошлой неделе я беседовала с определяющими политику людьми по поводу поиска человека, который мог бы напрямую работать с Украиной в оказании им содействия в осуществлении закупок на непрерывной основе», — сказала Лорд.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях комитета Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам заявил, что Вашингтон готов и далее поставлять оружие Украине.