Политнавигатор - Новости России и Украины
24.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Вооруженные силы, Общество, Политика, США, Украина

Пентагон намерен ускорить следуюшие поставки оружия Украине


Министерство обороны США может ускорить следующие поставки оружия Украине, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявила замглавы Пентагона по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд, передает американское издание Defense One.

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В частности, отвечая на вопрос о возможности применения новых полномочий по ускорению поставок оружия, в том числе Украине, она заявила, что в отношении Киева прогнозируются «более быстрые» продажи.

«Мы уделяем особое внимание Украине. На прошлой неделе я беседовала с определяющими политику людьми по поводу поиска человека, который мог бы напрямую работать с Украиной в оказании им содействия в осуществлении закупок на непрерывной основе», — сказала Лорд.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях комитета Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам заявил, что Вашингтон готов и далее поставлять оружие Украине.

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