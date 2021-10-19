Пентагон обещает помочь Украине и Грузии в Черном море против России

19.10.2021 16:33 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

США обещают помочь в противостоянии России в Черном море не только Украине, но также Грузии, Румынии и Болгарии.

Об этом на брифинге в Киеве заявил министр обороны США Ллойд Остин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 2014 года США выделили более 2,5 миллиардов долларов для ВСУ, для обеспечения территориальной целостности и защиты территориальных вод. Сегодня мы говорили об укреплении нашего партнёрства в Черноморском регионе с нашими партнёрами, чтобы отстоять дестабилизационные действия России [перевод украинской стороны]. Мы поддерживаем Украину вместе с Грузией, Румынией, Болгарией. Мы понимаем важность партнёрства и союзничества между союзниками и партнёрами, чтобы сдерживать российскую агрессию», – заявил Остин.

«Давайте чётко говорить, что Россия начала эту войну, и Россия является этим камнем, который мешает мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины, мы со своей стороны будем делать всё возможное, чтобы поддержать Украину, разрабатывать её возможности защиты её территориальной целостности и неприкосновенности», – добавил он.

Воодушевлённый поддержкой со стороны американского коллеги, Таран сказал, что Киев и дальше готов «сдерживать Россию», лишь бы Украину и дальше поддерживали США.

«Что у нас есть для остановки российской агрессии? У нас есть главное – у нас есть вооруженные силы, которые подготовлены, прошли суровую выучку во время войны с российскими оккупантами, и мы готовы и дальше защищать нашу родину», – сказал украинский министр.

«Что мы ожидаем от США? Мы ожидаем, что США и в дальнейшем будут поддерживать нашу независимость, нашу территориальную целостность и всеми доступными методами сдерживать Россию от дальнейшего распространения агрессии, от дальнейшего распространения вооруженного конфликта и перерастания его в полномасштабную войну. Способы влияния США – это и дипломатические, и военные, это помощь нам военно-техническая. Это всё то, что мы на сегодняшний день получаем от США», – резюмировал Таран.