Пентагон обещает в кратчайшие сроки дать Украине ПВО и снаряды

Анатолий Лапин.  
24.04.2024 11:59
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Сюжет дня, Украина


В первом же пакете возобновленной помощи от США Украина получит средства ПВО и артиллерийские снаряды. Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Райдера, Украина сможет в короткие сроки получить эту помощь после того, как принятый накануне Сенатом закон подпишет президент.

В первом же пакете возобновленной помощи от США Украина получит средства ПВО и артиллерийские...

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«Мы создали очень надежную логистическую сеть для доставки помощи в Украину. Еще многое предстоит сделать с точки зрения того, что будет включать в себя конкретная помощь в области безопасности. Но есть определенные вещи, над которыми мы можем работать, чтобы ускорить их доставку. Мы собираемся сделать все, что в наших силах, чтобы продвигаться вперед, использовать возможности этой надежной логистической сети, использовать отношения, которые мы построили с нашими международными союзниками и партнерами, чтобы быстро доставить туда помощь…

Этот пакет помощи в области безопасности будет основан на самых насущных потребностях Украины. Опять же, не вдаваясь в подробности, я думаю, что можно ожидать, что он будет включать в себя средства ПВО, а также артиллерийские боеприпасы», – заявил Райдер.

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