Пентагон объявил Китай проблемой номер один для США

Китай является главной проблемой США, угрожает своим соседям и союзникам Штатов.

Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы считаем Китай проблемой номер один для департамента. И что они регулярно пытаются использовать принуждение и запугивание, чтобы запугать своих соседей в действиях или бездействии, которые удовлетворяют Китай. То, что Китай считает своими интересами, может быть враждебным не только для других стран в регионе, но и для таких стран, как Соединенные Штаты», – сказал представитель Пентагона.

По его словам, Китай уже доказал, что готов запугивать своих соседей.

«Мы хотим, чтобы это действие прекратилось, очевидно. Но в то же время мы также хотим убедиться, что мы создаем правильные возможности в регионе и оперативные концепции для поддержки этих возможностей, чтобы мы могли защищать наши интересы национальной безопасности в регионе. И я мог бы добавить, интересы национальной безопасности стольких союзников и партнеров.

У нас есть пять из наших семи договорных альянсов в Тихом океане, и они несут на нас очень конкретные, очень реальные обязательства в области безопасности, в которых мы должны убедиться, что сможем выполнить», – заявил Кирби.