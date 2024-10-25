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Несмотря на ежедневные успехи российской армии по выдавливанию ВСУ с территории Донбасса, американские власти решили трактовать известие о прибытии военных из Северной Кореи в РФ как свидетельство «отчаянного положения» русских.

«Это действительно подчёркивает отчаянное положение России. Вы знаете, перебрасывать оружие из Северной Кореи в Иран, заманивать солдат Северной Кореи, если они когда-нибудь вступят в бой, я думаю, это показывает, что Путин не достиг своих стратегических целей на поле боя», – провозгласила на брифинге спикер Пентагона Сабрина Сингх.

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Она сообщила, что у США нет других данных, кроме сведений о том, что в РФ уже находится около 3 тысяч северокорейцев (киевская пропаганда, напомним, все предыдущие дни настаивала на цифре в районе 10 тысяч человек). Спикер Пентагона не подтвердила сведения ГУР МО Украины о том, что представители КНДР направлены в район боевых действий в Курской области.

«Что именно они будут делать после — после обучения в России, ещё предстоит выяснить», – сказала Сингх.

«Если солдаты КНДР вступят в бой, они будут союзниками, и это очень серьёзная проблема. Но мы знаем об этих отношениях. Мы будем продолжать следить за ситуацией. И я снова думаю, что здесь важно то, что это действительно подчёркивает отчаяние Путина, потому что он действительно не смог достичь своих стратегических целей на поле боя», – продолжала бубнеть чиновница Пентагона.

По ее словам, военная поддержка Украины Западом продолжится, однако «наша политика в отношении ударов на большие расстояния и возможности использовать что-то вроде ATACMS не изменилась».