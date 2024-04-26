Пентагон огласил намерение увеличить число американских военных на Украине

Конечное решение об увеличении американских военных на территории Украины еще не принято, но оно рассматривается. Речь идет о «советниках», которые будут прикомандированы к посольству США. Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил представитель Пентагона Патрик Райдер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас нет вооруженных сил США, которые проводят подготовку местных сил на территории Украины… То, что происходит в Украине, и как мы уже делали некоторое время, заключается в том, что у нас есть небольшое присутствие, работающее за пределами страны в посольстве, в управлении оборонного сотрудничества. И это небольшое количество советников предоставляют информацию и консультируют по таким вещам, как поддержка материально-технического обеспечения, программа по контролю за оружием, помогающая обеспечить контроль за конечным использованием», – сказал чиновник.

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«Вопрос о привлечении дополнительных консультантов уже рассматривался, решение еще не принято. Но если такое решение будет принято, то следует обратить внимание на пару ключевых моментов. Во-первых, это будет небольшое количество, во-вторых, эти люди будут работать за пределами посольства под руководством главы представительства, как и остальные сотрудники посольства. И на них будут распространяться те же правила поездок и остальные ограничения, как и на остальных сотрудников посольства», – заявил Райдер.