Пентагон огласил намерение увеличить число американских военных на Украине

Анатолий Лапин.  
26.04.2024 09:37
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


Конечное решение об увеличении американских военных на территории Украины еще не принято, но оно рассматривается. Речь идет о «советниках», которые будут прикомандированы к посольству США. Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил представитель Пентагона Патрик Райдер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас нет вооруженных сил США, которые проводят подготовку местных сил на территории Украины… То, что происходит в Украине, и как мы уже делали некоторое время, заключается в том, что у нас есть небольшое присутствие, работающее за пределами страны в посольстве, в управлении оборонного сотрудничества. И это небольшое количество советников предоставляют информацию и консультируют по таким вещам, как поддержка материально-технического обеспечения, программа по контролю за оружием, помогающая обеспечить контроль за конечным использованием», – сказал чиновник.

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Конечное решение об увеличении американских военных на территории Украины еще не принято, но оно...


«Вопрос о привлечении дополнительных консультантов уже рассматривался, решение еще не принято. Но если такое решение будет принято, то следует обратить внимание на пару ключевых моментов. Во-первых, это будет небольшое количество, во-вторых, эти люди будут работать за пределами посольства под руководством главы представительства, как и остальные сотрудники посольства. И на них будут распространяться те же правила поездок и остальные ограничения, как и на остальных сотрудников посольства», – заявил Райдер.

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