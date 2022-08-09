Пентагон подтвердил отправку Украине новых смертоносных ракет с дальностью боя 48 км

09.08.2022  09:22 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Война, Дзен, Политика, США, Украина
Новости Украины

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль, отметил, что США отправили «некоторое количество» противорадиолокационных ракет HARM на Украину.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Пентагон.

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль, отметил, что США отправили «некоторое...

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Каль не уточнил, сколько ракет США предоставили или когда именно они были отправлены. Также он не сказал прямо, какой тип противорадиолокационных ракет был отправлен на Украину. По его словам, это часть недавних пакетов помощи.

«Мы делаем многое, чтобы в краткосрочной перспективе военно-воздушные силы Украины оставались в воздухе, а также были более боеспособными», – отметил чиновник Пентагона.

Отметим, что это впервые, когда Пентагон признал отправку Украине ракет, которые могут быть использованы для поражения российских радиолокационных систем.

Другой представитель Министерства обороны сказал CNN, что речь идет о высокоскоростной ракете AGM-88 (HARM).

По информации ВВС США, ракеты HARM производства Raytheon имеют дальность действия более 48 километров. Ракеты могут использоваться для поражения российских зенитных радиолокационных систем, таких как С-400, из-за которых ВВС Украины трудно действовать на больших участках украинского воздушного пространства.

Кроме этого, ракеты могут быть нацелены на российские противобатарейные радары, которые российская армия использует для наведения на украинскую артиллерию.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что выделение США нового пакета оборонной помощи для Украины объемом в 1 миллиард долларов. По словам Кулебы это «свидетельствует о высоком уровне доверия между Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом».

Подчеркивание этого самого «доверия» со стороны Байдена вопрос для официального Киева – принципиальный. Особенно после ряда публикаций в американских СМИ, авторы которых утверждали о плохих отношениях между хозяином Белого дома и Зеленским.

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