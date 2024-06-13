Пентагон похвалил Киев за мобилизацию и благословил украинцев, послав их на убой

Константин Серпилин.  
13.06.2024 19:58
  (Мск) , Брюссель
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Политические репрессии, Провокации, Пропаганда, Россия, Скандал, США, Украина


«Хорошая новость» заключается в том, что у стран Запада всё ещё есть средства для поставок вооружений Киеву, а у Украины вследствие мобилизации не переведутся люди, которые смогут этим оружием воевать.

Об этом на пресс-конференции по итогам заседания группы стран «Рамштайн-23» говорили глава Пентагона Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Хорошая новость» заключается в том, что у стран Запада всё ещё есть средства для...

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«Наша поддержка в сочетании с желанием украинцев сражаться снова и снова – доказывала, что Украина не сдастся. Их боевой дух непоколебим. Но одной воли недостаточно – вот, почему мы по-прежнему сосредоточены на этих усилиях. Помимо мужественного народа Украины и его стойких боевых сил, непоколебимая поддержка стран, собравшихся здесь сегодня, остаётся одним из их величайших активов», – подбадривал украинцев Браун.

В свою очередь, Ллойд Остин добавил, что украинцы якобы очень хорошо строят укрепления и грамотно используют поставляемое Западом оружие и боеприпасы, поэтому со временем ВСУ будут становиться «всё сильнее».

«Они также предпринимают меры для мобилизации большего числа людей и их обучения. Так что, я думаю, сочетание этих мер окажет существенное влияние на поле боя, но потребуется некоторое время, чтобы это как-то проявилось. Но хорошая новость заключается в том, что у нас есть средства для продолжения оказания помощи в области безопасности, и вы увидите, что она продолжает поступать в очень значимом объёме», – пообещал глава Пентагона.

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