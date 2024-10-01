Пентагон получил от американского правительства новые миллиарды на бомбы для Украины

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Как сообщает пресс-служба Пентагона, министерство обороны США заключило контракты на общую сумму более 33 млрд долларов с рядом компаний для проведения исследований и разработок в рамках Информационно-аналитического центра Пентагона.

Среди компаний, получивших контракты, – American Systems Corp., DCS Corp., Peraton Inc. и другие. Работы будут выполняться до 2027 года в различных местах, указанных в индивидуальных заказах.

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Компании Apogee Engineering LLC и Joint Research and Development LLC, также получили аналогичные контракты на исследования и разработки на сумму более 33 миллиардов долларов. Сообщается, что финансирование на 2024 и 2025 годы уже частично выделено.

Кроме того, компания Boeing заключила контракт на поставку бомб малого диаметра на сумму 6,9 миллиарда долларов. Работы будут продолжаться до 2035 года, и включают поставки для иностранных военных заказчиков, таких как Украина, Япония и Болгария.

Эти закупки, очевидно, находятся в прямой связи с недавно обьявленным Белым домом новым пакетом военной помощи для Украины на сумму 375 миллионов долларов. В него вошли бомбы, боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские снаряды, ракеты, противотанковые комплексы, бронетранспортеры M1117 и другое оборудование.

Также Украина впервые получит от США авиационные бомбы средней дальности для истребителей F-16.

Ранее, в мае этого года, Boeing уже получил контракт Военно-воздушных сил США на поставку Украине управляемых авиационных бомб общей стоимостью около 7,5 миллиарда долларов.

В задачи компании входит дооснащение имеющихся боеприпасов комплектами Joint Direct Attack Munitions (JDAM). Контракт с фиксированной ценой не ограничен по времени и числу боеприпасов.